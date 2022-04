Lierse-Kempenzonen winnaar "Belgen-klassement" in 1B en verslaat zelfs KV Mechelen in 1A

In 1A mag KV Mechelen een extra premie op hun bankrekening verwachten. In 1B is dit Lierse-Kempenzonen als winnaar van het "Belgen-klassement".

De Jupiler Pro League beloont elk jaar de ploegen zowel in 1A als in 1B wie de meeste speelminuten geeft aan Belgen. Lierse-Kempenzonen is hiervan de overduidelijke winnaar met 24.905 minuten. Daarmee eindigen ze zelfs ruimschoots boven KV Mechelen als winnaar in 1A dat aan 18.573 minuten kwam voor Belgische spelers.

Opvallend is dat kampioen Westerlo op de 3de plaats eindigde in het klassement met 13.973 minuten. Een bewijs dat je geen resem buitenlandse voetballers moet binnenhalen om kampioen te spelen. Moeskroen is de enigste ploeg in 1B die geen extra premie krijgt. Zij kwamen slechts aan 9.848 minuten voor Belgische spelers en eindigden op de laatste plaats in het klassement.