Overname-groep van Standard niet overal populair

In Frankrijk bij derdeklasser Red Star FC smeken de supporters om niet overgenomen te worden door '777 Partners'. De wedstrijd tegen FC Sete werd stilgelegd vanwege protesten tegen de groep.

Ook bij Standard gaat de Amerikaanse groep neerstrijken. Daar is er minder protest omdat de financiële nood zo hoog is. Bij Red Star willen de supporters niet gerund worden als een bedrijf, maar als een voetbalclub, daarom zijn ze tegen de overname.

Red Star supporters explain their opposition to 777 Partners' purchase of the club. A key reason is their priorities:



"Here’s what is clear: business first, football after (eventually). A logic identical to that of GACP at Bordeaux."https://t.co/A6aAnUus1e