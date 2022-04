Namiddag om snel te vergeten voor Racing Mechelen: titelfeest alweer uitgesteld, match tijdje stilgelegd

Het wil voorlopig niet lukken voor Racing Mechelen. Groen-wit verloor op de vorige speeldag bij Lille United en ook zondag kon de champagne niet ontkurkt worden. Op bezoek bij Beringen bleef Racing Mechelen steken op een 2-2-gelijkspel.

Beringen kwam twee keer op voorsprong, maar het was Yannick Put (ex-Antwerp) die vijf minuten voor tijd alsnog voor een punt zorgde voor Racing Mechelen. De wedstrijd had toen al een tiental minuten stilgelegen nadat er vanuit het Racing-vak bier op het veld werd gegooid. Daarnaast was er ook sprake van pyrotechnisch materiaal.

Hoe dan ook is de titel ook na zondag nog geen feit voor Racing Mechelen. Dichtste achtervolger Esperanza Pelt, dat de vloer aanveegde met Berlaar Heikant (7-0), volgt met nog twee speeldagen te gaan op vijf punten.

Racing Mechelen heeft nog twee kansen om zekerheid te verwerven over de titel en promotie naar Tweede Afdeling. Volgende week zondag kan Racing Mechelen in eigen huis de klus klaren tegen Betekom.