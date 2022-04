🎥 Ontspannen sfeer in Genk: Thorstvedt neemt nieuwkomer te grazen met klassiek grapje

Kristian Thorstvedt heeft zich in Genk opgewerkt tot grappenmaker bij uitstek. De Noorse international haalde voor Pasen een klassieker uit het genre van onder het stof.

Voor de zogenaamde Easter Challenge moest nieuwkomer Aziz Ouattara een oranje balletje in een kom koppen. Toeschouwer Mujaid Sadick wist wat er ging volgen, de jonge Ivoriaan hoegenaamd niet.

Thorstvedt gooide enkele balletjes in de richting van Ouattara. Na een zoveelste misser haalde de Noor een ei tevoorschijn. Resultaat: hilariteit alom. "Aziz found the first egg", klonk het op de Instagrampagina van Racing Genk.