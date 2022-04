Paris SG kan titel al ruiken na nieuwe overwinning tegen eerste achtervolger Marseille

Vanavond stond de topper in Frankrijk op het programma. De leider Paris SG ontving Olympique Marseille in eigen stadion.

In een volgelopen Parc des Princes ontving Paris SG eerste achtervolger Marseille. In de eerste helft kregen we vijf goals te zien, maar twee doelpunten van Messi werden terecht afkeurd voor buitenspel.

De thuisploeg vond als eerste de weg naar het doel. Iets voor het kwartier stuurde Verratti de bal diep naar Neymar. De Braziliaan kon er nog net zijn voet tegen zetten en de bal over de doelman heen tikken. Niet veel later kreeg Mbappé de kans om de voorsprong te verdubbelen. De Fransman werd alleen voor doel gestuurd, maar trapte obegrijpelijk naast.

😬 | Neymar straft de inschattingsfout van Pau López genadeloos af! 👀 #PSGOM pic.twitter.com/3WHHj5jS1v — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 17, 2022

Net na het halfuur kon Marseille een eerste keer dreigen. Een hoekschop werd slecht weggewerkt door Donnarumma en de Kroaat Caleta-Car tikte eenvoudig de gelijkmaker binnen. Alles te herdoen voor de troepen van Pochettino.

De leider ging na de tegentreffer op zoek naar een nieuwe voorsprong. Op vijf minuten tijd werden twee doelpunten van Messi afgekeurd voor buitenspel. In de toegevoegde tijd van de eerste helft kreeg Paris SG een strafschop op aangeven van de VAR. Mbappé zette de penalty om en de thuisploeg ging met een voorsprong de kleedkamer in.

Tweede helft

Ook in de tweede helft zagen we veel duels en fouten. Marseille zocht in de tweede helft het meest naar een treffer. Vijf minuten voor affluiten werd de 2-2 gelijkmaker op aangeven van de VAR afgekeurd voor hands van Saliba. Paris SG kon uiteindelijk stand houden en de overwinning over de streep halen.



De leider loopt verder uit en telt met nog zes wedstrijden te gaan 15 punten voorsprong op eerste achtervolger Marseille. Paris SG kan zijn 10de titel al ruiken.