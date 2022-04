Waasland-Beveren stuurt 'steuntweet' voor Moeskroen de wereld in: "Hopelijk zo snel mogelijk weer op hoog niveau"

Moeskroen heeft als enige profclub zijn licentie niet gekregen. Voor de zevende keer in acht jaar tijd... Maar bij Waasland-Beveren hopen ze wel op een positieve afloop. "Wij wensen de staf en de spelers van Moeskroen het beste voor de toekomst. We hopen jullie zo snel mogelijk weer te bekampen op hoog niveau."

Nous souhaitons le meilleur pour l’avenir au staff et aux joueurs de @ExcelMouscron. Nous espérons pouvoir vous défier à niveau le plus rapidement possible. #BEVREM 💛💙🦁 pic.twitter.com/1FUkRXoqTe