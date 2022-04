Avontuur van korte duur voor ex-assistent Roberto Martinez: Shaun Maloney na vier maanden op straat gezet

Shaun Maloney verliet eind december de Rode Duivels voor een functie als hoofdtrainer van het Schotse Hibernian FC. Na vier maanden mag de Schot alweer zijn koffers pakken. In totaal won de ex-assistent van Martinez slechts drie wedstrijden in de competitie. Hij speelde zes keer gelijk en verloor zes keer.

Hiberian sloot de reguliere competitie af op een zevende plaats. Net niet hoog genoeg voor een plaats voor de Championship Play-Offs. Komend weekend gaat de Relegation Play-Off van start. De verloren halve finale in de beker tegen Hearts was het laatste wapenfeit van de Schot.

Hibernian FC can confirm that Shaun Maloney has departed the Club.