Nederlandse coach vindt Schreuder goeie keuze voor Ajax: "Als je kijkt naar zijn kennis, manier van werken, bevlogenheid en de bagage die hij heeft..."

Erik ten Hag moet een opvolger krijgen en bij Ajax denken ze nu aan Alfred Schreuder. Hij kent de club en volgens collega-trainer Kees van Wonderen is hij de geknipte kandidaat.

Van Wonderen is lovend over de ontwikkeling die Schreuder doormaakte in al zijn jaren als assistent. “Als je kijkt naar zijn kennis, manier van werken, bevlogenheid en de bagage die hij heeft, dan lijkt hij mij de allerbeste kandidaat. Kwalitatief is Alfred een toptrainer. In mijn ogen heeft hij ook een enorme ontwikkeling doorgemaakt door zijn samenwerking met Julian Nagelsmann", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Samen met Erik ten Hag is hij bepalend geweest in de doorontwikkeling van Ajax. Ook als je kijkt naar de speelwijze en het feit dat iemand als Dusan Tadic naar Ajax kwam, die net als bijvoorbeeld Hakim Ziyech een heel goede klik met Alfred heeft.”