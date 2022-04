Blijft Onuachu of krijgt Dessers een kans? Of zien we toch Ugbo in de spits? Dimitri de Condé geeft meer duidelijkheid

In een interview met Het Belang van Limburg geeft Head of Football Dimitri de Condé meer duidelijkheid over de spitsen van Genk. Wie zal er volgend seizoen op de negen staan bij de Limburgers?

Genk beschikt slechts over één vaste negen in de kern. De twee andere opties die er in het begin van het seizoen waren, spelen nu elders. Dessers is verhuurd aan Feyenoord, terwijl Ugbo actief is bij Troyes. "Intrinsiek hebben ze allemaal genoeg kwaliteit, iemand als Ugbo scoorde bijvoorbeeld vlot bij Cercle en pikt ook in Frankrijk zijn goals mee", vertelt Dimitri de Condé aan het Belang van Limburg.

Of we Dessers volgend seizoen in een shirt van Genk zien, hangt van Feyenoord af. "Zij hebben nog tot 1 juni om de optie in het contract te lichten. Doen ze dat niet, dan is het zeker een optie om Dessers hier een nieuwe start te laten nemen. Ik heb altijd gezegd dat hij altijd en overal goed zal zijn voor 15 doelpunten", besluit de Head of Football van Genk.

Dessers vertrok bij Genk omdat hij tweede keus was achter Onuachu. Wil hij volgend seizoen die rol als tweede spits hebben? "Het kan lang duren vooraleer we de puzzel kunnen leggen. We staan ver met ons huiswerk, ook op het vlak van spitsen, omdat we beseffen dat een eventueel vertrek van Onuachu een grote leegte zal achterlaten", geeft Dimitri de Condé mee.