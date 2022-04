Dimitri de Condé over het seizoen van Genk: "Europees voetbal missen? Geen drama"

In een interview met Het Belang van Limburg geeft de Head of Football van Genk de oorzaken voor het slechte seizoen. En blikt hij vooruit naar de Europe Play-Offs.

Dimitri de Condé ziet drie factoren die een rol hebben gespeeld in het slechte seizoen van Genk. "Het gebrek van een degelijke voorbereiding bleek al vaker fataal. Wij hadden verschillende spelers, die pas tijdens de competitie arriveerden. Dat achtervolgt een speler niet enkel op fysiek vlak", vertelt Dimitri de Condé aan Het Belang van Limburg.

Transferitis is een andere oorzaak bij de Limburgers. "Verschillende spelers hadden verwacht een mooie transfer te maken, maar dat is niet gelukt. Sommigen hebben zich herpakt, anderen niet. Zij vonden hun persoonlijke situatie belangrijker dan die van de ploeg. Daar kan ik mij bijzonder boos om maken en dat heb ik ook gedaan. Met zulke spelers kunnen we niet doorgaan, zij moeten weg", besluit de Head of Football van Genk.

Ook de internationale wedstrijden waren een grote spelbreker voor Genk. "Dit was een uitzonderlijk post-coronajaar, waarin buiten Europa erg veel WK-kwalificatie-interlands moesten worden ingehaald. Dat gaf meer interlandperiodes, die telkens ook meer wedstrijden omvatten. Dat zorgde voor een extra belasting", verklaat Dimitri de Condé.

Geen drama

Voor de technisch directeur van Genk zou het mislopen van Europees voetbal geen drama zijn. "We willen daar natuurlijk vol voor gaan. Wij willen altijd en overal zo hoog mogelijk mikken en meestrijden in Europa. Bovendien is en blijft het een atrekkingspool voor spelers. Maar een drama is het niet, mochten we dat ticket mislopen. Omdat de absolute focus moet liggen op de competitie van volgend seizoen", beweert Dimitri de Condé.