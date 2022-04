OFFICIEEL- Erik ten Hag trekt na dit seizoen naar Manchester United: "Blij dat er duidelijkheid is"

Eindelijk is het officieel: Erik ten Hag is vanaf volgend seizoen de manager van Manchester United. De Nederlandse succescoach verlaat Ajax na 4,5 jaar.

Erik ten Hag bereikte al eerder een mondelinge overeenkomst met Manchester United, maar donderdag maakten Ajax en United het nieuws wereldkundig. Erik ten Hag ondertekende een contract tot medio 2025 op Old Trafford, met een optie op een bijkomend seizoen.

"Ik ben blij dat er eindelijk duidelijkheid is, reageert Ten Hag op de website van Ajax. Op dit moment ben ik enkel bezig met de laatste vijf wedstrijden van dit seizoen. Ik wil dat mijn verhaal hier op een positieve noot eindigt, door de titel te pakken. Hierdoor zou Ajax zich ook plaatsen voor de poulefase van de Champions League, waar deze club ook thuishoort."

Erik ten Hag werd in januari 2018 aangesteld als coach van Ajax. Met de Amsterdammers won de 52-jarige Nederlander twee titels en twee bekers. In 2019 miste Ajax op een haar na de Champions League-finale, na de dramatische uitschakeling door Tottenham Hotspur in de halve finale.