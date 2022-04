Eupen zorgt met twee nieuwe contracten voor primeur binnen de club

KAS Eupen heeft vandaag twee spelers onder contract gelegd voor de komende twee seizoenen.

U16-internationals Matteo Filorizzo en Raphael Di Matteo hebben een 2-jarig jeugdspelerscontract getekend bij KAS Eupen. Het is de eerste keer in de geschiedenis van KAS Eupen dat de club een contract aanbiedt aan spelers van deze leeftijdscategorie.

Daarmee erkent KAS Eupen de prestaties en het potentieel van beide spelers, die zich naar verwachting de komende twee jaar en daarna bij KAS Eupen verder zullen ontwikkelen.

Matteo Filorizzo en Raphael Di Matteo zijn beiden afkomstig uit de regio en zijn bezig aan hun derde jaar bij de Panda Youngsters. Momenteel zijn ze terug van hun eerste interlands met de nationale ploeg U16 tegen Argentinië, Frankrijk en Portugal en spelen ze volgend weekend in de kampioensfinale voor de jeugdploegen van KAS Eupen.

Matteo Filorizzo is een aanvaller in het KAS Eupen U16-team gecoacht door Michel Grandjean en David Desonnay, dat al Elite 2 kampioen is. Ook centrale middenvelder Raphael Di Matteo begon het seizoen bij de U16, maar speelt sinds het begin van het jaar bij de U18 van KAS Eupen.

Nicolas Collubry, sportief directeur van de jeugdafdeling van KAS Eupen licht de keuze toe. “De contracten die we nu getekend hebben met twee van onze meest getalenteerde U16-spelers zijn voor beide spelers en voor onze jeugdafdeling een belangrijke stap, die navolging zou moeten krijgen”, klinkt het.

“In de toekomst willen we ook andere spelers die veel talent hebben en die succesvol trainen en spelen in onze jeugdteams, perspectief bieden op verdere ontwikkeling bij KAS Eupen. Op die manier zullen wij het niveau van onze jeugdteams stap voor stap blijven verhogen. We geven de beste spelers uit de regio de kans om bij KAS Eupen het best mogelijke carrièrepad te volgen in een professionele maar toch persoonlijke omgeving.”