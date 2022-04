'Gesprekken muurvast: Gent heeft opmerkelijk plan met Tarik Tissoudali'

Tarik Tissoudali heeft een prima seizoen bij KAA Gent en heeft ondertussen ook een beker in de kast staan. Maar wat met zijn toekomst?

Het contract van Tissoudali loopt af in de zomer van 2023, maar tot op heden is er nog geen nieuws over een contrachtverlenging.

Gesprekken vast

De gesprekken zouden volgens Het Laatste Nieuws vast zitten. En dus lijkt het erop dat er geen nieuw contract komt.

Dan maar op naar een zomertransfer? Niet noodzakelijk, want bij de Buffalo's verwachten ze niet meteen de jackpot voor hem te krijgen en dus mag hij evengoed ook gewoon zijn contract uitdoen.