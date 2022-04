Rode Duivels bij Wolfsburg dienen FSV Mainz een zware nederlaag toe

Twee Rode Duivels in de basis bij Wolfsburg dat geen probleem kende met FSV Mainz op vrijdagavond.

Koen Casteels en Sebastiaan Bornauw stonden beide in de basis bij Wolfsburg vrijdagavond dat in eigen huis FSV Mainz ontving. De thuisploeg kwam al na 8 minuten op voorsprong via Jonas Wind. Na 23 minuten moesten de bezoekers met 10 verder na een rode kaart van Niklas Tauer. De penalty die daarop volgde werd binnengeschoten door Max Kruse.

Dezelfde Max Kruse zette zijn ploeg op 3-0 na 35 minuten en de wedstrijd leek gespeeld. Vlak voor rust maakte Jonas Wind de 4-0. Toch was de eerste helft nog niet gespeeld want Kruse slaagde erin om zijn derde doelpunt van de avond te netten in de toegevoegde tijd van de eerste helft.

In de 64ste minuut werd ex-Anderlecht speler Nmecha gewisseld, maar gescoord werd er niet meer. Aster Vranckx en Dodi Lukebakio bleven 90 minuten op de bank bij de thuisploeg.

Wolfsburg doet een goede zaak in het klassement en springt naar de 11de plaats. Twee plaatsen onder FSV Mainz dat stilaan de kleine hoop op Europees voetbal ziet wegglippen.