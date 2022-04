Storck roept enkele jongens van zijn kern ter verantwoording: "Tijd dat ze iets terugdoen voor de club"

Bij Genk hebben ze tijdens interlandperiodes in Zuid-Amerika wel een paar keer gevloekt. Veel jongens vlogen uit en werden gemist tijdens cruciale weken in het seizoen. Bernd Storck richtte zich op zijn persconferentie ook tot hen.

"Het is geen toeval dat we veertien internationals hebben. Vier van de jongens hebben een WK-ticket op zak. Dat is hun verdienste. Maar ook die van de club. Zij hebben alle kansen gekregen om hun WK-kansen kracht bij te zetten. Sommigen waren zelfs meer bezig met hun nationale ploeg dan met Genk", zegt hij in HBvL.

Maar nu is het tijd om zich volledig te geven voor Genk. "Ergens heb ik daar begrip voor. Maar je mag als club wel verwachten dat ze iets teruggeven. Dat is helaas niet altijd gebeurd en dat is niet fair. Voor hen is het moment gekomen om Genk terug te betalen.”