Conte tevreden met gelijkspel tegen Brentford

Tottenham leek opweg naar een top 4-plaats en dus Champions League-kwalificatie, maar door de laatste resultaten lijkt dat steeds moeilijker. Vorige week verloren zijn manschappen tegen Brighton en deze speeldag kon er niet gewonnen worden van Brentford. Het bleef 0-0 op bezoek bij Eriksen en co.

Conte vond het gelijkspel geen drama: "Vandaag is een goed gelijkspel."

Tottenham staat 2 punten achter op Arsenal, de vierde in de stand. Over twee weken spelen de twee ploegen tegen elkaar in de Noord-Londense derby. Het zal erom spannen.

🗣 "Today is a good draw."



Antonio Conte speaks positively about Tottenham's situation despite missing the chance to go back into the top 4 pic.twitter.com/P2FNwB2A0v