Manchester United mag Champions League vergeten, Arsenal eindelijk weer eens op koers

Manchester United mag een Champions League-plek voor volgend seizoen zo goed als vergeten. In de topper tegen Arsenal gingen ze met 3-1 onderuit. Cristiano Ronaldo scoorde wel zijn 100ste goal in de Premier League, maar het mocht niet baten.

Arsenal nam een vliegende start en stond na een halfuur al op 2-0 na goals van Tavares en Bukayo Saka. Ronaldo scoorde snel daarna de aansluitingstreffer en droeg dat op aan zijn overleden zoontje. Het was wel een mijlpaal voor de Portugees, die nu zowel in de Engelse en de Spaanse competitie 100 keer scoorde en dat ook nog eens deed in de Champions League.

Bruno Fernandes miste dé kans om United op gelijke hoogte te brengen. Hij miste zijn strafschop. Xhaka besliste de match met een kanonspegel. Arsenal staat nu vierde en Manchester United zesde op zes punten van de CL-plaatsen.