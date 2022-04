🎥 📷 Mooi: Cristiano Ronaldo droeg deze middag speciaal doelpunt op aan overleden zoontje, Arsenal-fans klappen in minuut 7

Cristiano Ronaldo maakte vanmiddag zijn 100ste doelpunt in de Premier League, en droeg dat doelpunt op aan zijn pas overleden zoontje. Uiteindelijk verloor United met 3-1 van Arsenal.

Vorige week kregen Cristiano Ronaldo en zijn vriendin Georgina Rodriguez het verschrikkelijke nieuws te horen dat hun pasgeboren zoontje overleed. Uit medeleven klapte heel Anfield in minuut 7 tijdens Liverpool- Manchester United vorige week voor Ronaldo, dit keer was het aan The Gunners om hetzelfde te doen. Cristiano bedankte met een doelpunt en een kus richting de hemel.