Thomas Müller geeft ex-ploegmaat bierdouche

De twee spelers speelden vele jaren samen bij Bayern München en wonnen veel titels. Ook bij Duitsland waren het ploegmaats. Schweinsteiger ging in 2020 op pensioen. Hij speelde toen in de MLS bij Chicago Fire.

Schweinsteiger was analist bij de wedstrijd tussen Bayern en Dortmund.

Bekijk hier hoe Müller hem beetnam.

Thomas Müller is doing Thomas Müller things. Thanks for the shower, my friend! I'll get you for that 😂 @esmuellert_ pic.twitter.com/9oAskXYORu