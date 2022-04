Deel 1 van de "Last Dance" van Igor de Camargo: Kan RWDM goeie uitgangspositie afdwingen tegen Seraing?

RWDM en Seraing werken vanavond de heenwedstrijd af van de barrages. De inzet: het laatste ticket voor de Jupiler Pro League voor volgend seizoen.

Voor Igor de Camargo worden de twee confrontaties met Seraing zijn laatste kunststukjes in ons land. De immer goedlachse spits houdt het na dit seizoen voor bekeken in ons land. De winteraanwinst van RWDM gaf eerder deze week aan dat hij er alles aan zal doen om zijn teamgenoten af te zetten in de Jupiler Pro League.

Voor de heenmatch in een volgepakt Edmond Machtensstadion moet Vincent Euvrard de geschorste Kevin Nzuzi missen. Voor het overige is iedereen beschikbaar bij het nummer twee uit 1B.

Net als vorig seizoen staat Seraing ook nu weer in de barrages, weliswaar als nummer zeventien uit de Jupiler Pro League. Les Métallos rekenen ook vanavond weer op de flitsen van Georges Mikautadze en Youssef Maziz. Coach Jean-Louis Garcia kan vanavond geen beroep doen op het geblesseerde trio Kilota, Bernier en Lahssaini.

De wedstrijd van vanavond staat onder leiding van Bram Van Driessche en is live te volgen op Voetbalkrant.com. Aftrap om 18u30!

Gokje wagen? Check dan zeker betFIRST voor de meest interessante odds en waag uw kans!