Eén van de stichtende clubs van de Premier League valt uit het profvoetbal, supporters nemen veld over en hebben boodschap voor eigenaar

Oldham Athletic AFC heeft zijn periode in de League Two gisteren niet deftig kunnen afmaken. De wedstrijd tegen Salford City moest hervat worden zonder supporters, maar de club degradeert wel uit de Football League.

Vanaf volgend seizoen speelt Oldham dus in de National League. Het amateurvoetbal van bij ons zeg maar. De supporters van Oldham bestormden gisteren het veld in protest tegen de eigenaars. De club werd in 2018 overgenomen door de Marokkaanse voetbalmakelaar Abdallah Lemsagam, maar heeft sindsdien geen te beste tijden gekend. Met de degradatie nu als dieptepunt.

Oldham is één van de stichtende clubs van de Premier League. Ze zijn nu het enige team met die status dat niet in de League zit.

Increasingly chaotic scenes at Boundary Park.



Oldham fans are on the pitch and play is halted.#OAFC pic.twitter.com/cdvFTcUhig — BBC Sport Manchester (@BBCRMsport) April 23, 2022