Nico Dijkshoorn spijkerhard voor Alfred Schreuder: "Wat Erik ten Hag en Alfred Schreuder gemeen hebben, is hun genadeloze egoïsme en het lak hebben aan regels"

Sinds het nieuws naar buiten kwam dat Erik ten Hag Ajax deze zomer verlaat voor Manchester United, wordt Afred Schreuder als een van de topkandidaten genoemd om hem op te volgen als hoofdcoach van de Ajacieden. Nederlands columnist Dijkshoorn is bijzonder hard voor de trainer van Club Brugge.

"Nooit eens trouw aan een club, nooit eens het gevoel laten spreken, maar altijd gaan voor het hoogste. Bedrag, moet ik er achteraan zeggen. Hij is een amoebe. Zijn lichaam en geest voegen zich moeiteloos naar de omgeving. Zelden zag ik iemand zo trots als assistent-trainer binnenkomen bij een stervende club (Barcelona, red). Zijn periode bij FC Barcelona en bij Club Brugge zal Schreuder binnenkort in allerlei megalomane interviews duiden als 'een mooie leerschool'", is Dijkshoorn bikkelhard in Het Nieuwsblad.

Vervolgens vergelijkt hij hem met Erik ten Hag. "Wat Erik ten Hag en Alfred Schreuder gemeen hebben, is hun genadeloze egoïsme en het lak hebben aan regels waar hun ondergeschikten, de voetballers, zich wel aan dienen te houden. Allebei, Erik en Alfred, onderhandelen midden in een titelstrijd met een andere club. Ze eisen trouw en clubliefde van hun spelers, maar als er aan hun bel wordt getrokken, staan ze de koffer in te pakken. Erik ten Hag straft spelers die transfervrij de deur uit lopen en zet ze op de reservebank, maar zelf heeft hij meerdere keren met Manchester gesproken om zijn contract te finetunen."