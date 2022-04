Analisten lovend: "Denk dat Union op weg is naar iets spectaculair" en "Hij is slimmer, sluwer en verfijnder"

Anderlecht legde Union niet echt veel in de weg, maar toch mag ook de prestatie van de Brusselaars niet onder stoelen of banken worden gestoken - zoveel is duidelijk ondertussen.

"Druk? Stress? NIets van, Union is daar niet gevoelig aan. Ik zag enkel geloof en zelfvertrouwen. p en naast het veld", aldus Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

"Ze brachten Anderlecht op hun helft in de problemen, het is geen counterploeg. En Undav, wat een spits. 25 goals, 13 assists. Hij is slimmer, sluwer en heeft meer klasse, is verfijnder dan pakweg Frey. Ik denk dat Union op weg is naar iets spectaculairs."

Titelstrijd

Ook Peter Vandenbempt is bij Sporza duidelijk: "Een zeer efficiënt Union heeft ook maximaal geprofiteerd van de fouten waartoe het Anderlecht gedwongen heeft, met een gezond agressieve pressing. De leider won de duels."

"Na één speeldag kunnen we zeggen dat de Champions' Play-offs in twee verdeeld zijn. Union en Club Brugge zullen strijden om de titel, al heeft het verleden geleerd dat we altijd voorzichtig moeten zijn met conclusies midden de play-offs."