Luuk de Jong sluit een terugkeer naar oude liefde PSV niet uit

Op het einde van het seizoen trekt Luuk De Jong de deur in Barcelona achter zich dicht en keert hij terug naar Sevilla. Opnieuw bij zijn oude club PSV aan de slag gaan sluit de Nederlander niet uit.

PSV ziet hem na dit seizoen graag terugkeren. De Jong keert na dit seizoen in principe terug naar Sevilla, waar zijn contract nog een jaar doorloopt. "Kijk, ik ben 31 en ik moet ook goed afwegen wat ik moet doen', vertelt hij in gesprek met de NOS. "Ze mogen altijd hopen. En dat doen ze denk ik ook veel..", reageert De Jong. "Maar nee, ik ben honderd procent eerlijk: ik weet het echt nog niet. Ik ben nog bezig met dit moment bij een prachtige club", doelt hij uiteraard op Barcelona. "Ik kan gerust zeggen dat PSV een plek in mijn hart heeft."

De Jong speelde tussen 2014 en 2019 al met veel succes voor PSV. De 38-voudig international was in 204 officiële duels goed voor 112 goals en won drie landstitels met de Eindhovenaren.