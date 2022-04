Antwerp moet nog vervolging door het Bondsparket vrezen: match(en) achter gesloten deuren?

Door het misdragen van een paar fans in de wedstrijd tegen Club Brugge moet Antwerp nog vervolging door het Bondsparket vrezen. Mogelijk moeten ze één of meerdere matchen achter gesloten deuren spelen of zonder uitfans.

Een paar 'supporters' van The Great Old probeerden in het vak van Club Brugge te geraken. Dat zal waarschijnlijk niet zonder gevolg blijven, want het Bondsparket kan hen nog dagvaarden. Dat zou betekenen dat hen een straf boven het hoofd hangt. Match of matchen zonder supporters of een verbod op uitfans. Beerschot kreeg voor de ongeregeldheden met zijn supporters een geldboete en drie wedstrijden achter gesloten deuren.