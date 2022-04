FIFA lanceert gratis eigen streamingsplatform 'FIFA+' meteen met absolute smaakmaker

Zelden hebben we iemand met zo'n glimlach op het gezicht zien voetballen. Nu heeft wereldvoetbalorganisatie FIFA er ook een documentaire van gemaakt.

Ronaldo de Assis Moreira, ofwel Ronaldinho Gaucho, oftewel gewoonweg Ronaldinho, trok in 2001 van Grémio naar PSG. Daar speelde hij zich in de kijker speelde van enkele Europese grootmachten (wat PSG toen nog niet was). Twee jaar later ging Ronaldinho naar Barcelona om uit te groeien tot een absolute wereldster en misschien wel de beste voetballer ter wereld op dat moment.

De absolute piek van de carrière van de balgoochelaar was echter niet zo lang als die van zijn ploegmaat Messi of andere spelers en Ronaldinho ging via AC Milan opnieuw in Brazilië voetballen. Met wat meer vet op het lichaam, maar met hetzelfde spelplezier dat er elke week opnieuw van af droop.

FIFA heeft ervoor gekozen om hun streamingdienst FIFA+ te lanceren door de gehele documentaire over documentaire gratis op hun site aan te bieden.

Met FIFA+ wil de wereldvoetbalorganisatie nieuwe online content maken maar in de toekomst ook 40.000 voetbalwedstrijden ter beschikking stellen voor mensen om te bekijken. Voorlopig is alles op FIFA+ volledig gratis te bekijken.