Nog kapers op de kust: ook Ajax denkt aan Joshua Zirkzee en wil eventueel wel ruilen met Bayern

De kans lijkt almaar kleiner te worden dat Anderlecht Joshua Zirkzee langer aan zich kan binden.

Het was een beetje balanceren voor Anderlecht om te kiezen wie ze wilden houden: Zirkzee of Kouamé. Beide spitsen zijn gehuurd en allebei houden was onmogelijk. De kans is groot dat Anderlecht helemaal geen keuze moet maken want de interesse in Zirkzee is groot bij andere clubs.

Met 15 doelpunten en 8 assists in de reguliere competitie heeft de 20-jarige Zirkzee zich in de kijker gespeeld bij heel wat clubs. Eerst zou er interesse geweest zijn van enkele Duitse clubs maar verschillende Duitse media melden dat ook Ajax zich nu gemeld heeft voor de Nederlander.

De Amsterdammers lijken ook de beste papieren te hebben want ze hebben iemand in hun rangen die ze bij Bayern München (de club die Zirkzee uitleent aan Anderlecht) zeer graag willen: Ryan Gravenberch. Ajax zou willen praten over een mogelijke ruildeal tussen de twee clubs, al zal Bayern hoogstwaarschijnlijk dan nog een beetje moeten opleggen.