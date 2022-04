OFFICIEEL: Lierse K-speler zegt profvoetbal op zijn 28e vaarwel en geeft carrière nieuwe wending

Jonathan Hendrickx (28) houdt het voor bekeken als profvoetballer. De rechtsachter van Lierse Kempenzonen zet bewust een stap opzij om zich volop te focussen op zijn vastgoedbedrijf.

Hendrickx stond nog tot medio 2023 onder contract bij Lierse Kempenzonen, maar de club legde de rechtsachter niets in de weg.Op de website van de Pallieters geeft Hendrickx tekst en uitleg bij zijn drastische beslissing:

“Het is een moeilijke keuze geweest om te stoppen met profvoetbal, ik ga voluit voor de uitbouw van een carrière naast het veld. Enkele maanden geleden ben ik een bedrijf gestart in de vastgoedsector, nu kwam er een project op mijn pad waar ik geen neen tegen kon zeggen. Dit combineren met het leven als profvoetballer is helaas niet mogelijk. Het lijkt me belangrijk om te focussen op een leven naast het voetbal. Ik wil iedereen oprecht bij Lierse bedanken. Dit was qua vriendschap en samenhorigheid een jaar om nooit meer te vergeten. Ik heb bij geel en zwart vrienden gemaakt voor het leven, hier zal ik altijd met plezier op terugblikken”

Hendrickx speelde voor Fortuna Sittard en Lommel, maar was ook actief in IJsland en Portugal. Dit seizoen was hij bij Lierse Kempenzonen vaste waarde als rechtsachter.