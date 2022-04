Voorzitter Lierse K. duidt aanblijven Tom Van Imschoot: "Wie kritiek heeft op de resultaten, moet vooral naar mij kijken"

Dinsdagmiddag communiceerde Lierse Kempenzonen dat T1 Tom Van Imschoot een nieuwe verbintenis heeft ondertekend tot het einde van volgend seizoen. In Gazet van Antwerpen gaf voorzitter Luc Van Thillo tekst en uitleg bij deze beslissing.

"Hij heeft het tot dusver goed gedaan met de beschikbare middelen. In een club waarin stabiliteit centraal staat, zou het onlogisch zijn om nu naar een nieuwe hoofdtrainer te hengelen", aldus de voorzitter van Lierse Kempenzonen.

De contractverlenging van Tom Van Imschoot werd niet bij alle Lierse-fans op applaus onthaald. Ook tijdens het seizoen kreeg Van Imschoot de zwarte piet toebedeeld door een deel van de aanhang. "Ik vond de kritiek op Tom vaak onterecht en soms zelfs ongepast", geeft Van Thillo aan.

"Als iemand kritiek heeft op onze resultaten, moet die vooral naar mij kijken. Ik laat de club werken met een budget dat lager ligt dan nagenoeg al onze concurrenten. We zijn in opbouw, maar een stabiele club. Wie mee op de trein wil springen, is welkom. Maar vandaag is die bijkomende financiële kracht er niet. En dus zeg ik dat we het zeker niet zo slecht hebben gedaan."