🎥 Cyriel Dessers doet het weer voor Feyenoord en de Rode Duivels van Leicester geraken niet voorbij AS Roma

Vanavond stonden de heenwedstrijden in de halve finales van de Conference League op het programma. Cyriel Dessers liet zich wederom opmerken.

Feyenoord - Marseille

Het ging er voor de wedstrijd al vurig aan toe tussen de twee supporterskernen. Dat kan u HIER lezen. De spelers hadden hetzelfde idee. Maar liefst vier doelpunten vielen er in de eerste helft. Wie anders dan Cyriel Dessers nam er één voor zijn rekening. Feyenoord kwam op een dubbele voosprong dankzij Dessers en Sinisterra. Marseille kwam langszij dankzij Dieng en Gerson.

.@CyrielDessers zet De Kuip in vuur en vlam! 🔥🤩 pic.twitter.com/viVTimPHeA — Play Sports (@playsports) April 28, 2022

De tweede helft was nog geen minuut bezig en natuurlijk was Dessers weer daar. De topscoorder in de Conference League zette Feyenoord terug op voorsprong. Feynoord wint dankzij twee doelpunten van "Mister Conference League"

Je kan niet naar De Kuip komen zonder een cadeau voor Koning Dessers! 😅🎁 @CyrielDessers pic.twitter.com/xHBw4kNtIP — Play Sports (@playsports) April 28, 2022

Leicester City - AS Roma

Twee landgenoten in de basis bij Leicester met Tielemans en Castagne. De thuisploeg domineerde de eerste helft, maar toch waren het de bezoekers die op voorsprong kwamen. Dit dankzij Pellegrini. Slecht nieuws voor Leicester in de eerste helft want Castangne moest na iets meer dan 20 minuten vervangen worden omwille van een blessure.

In de tweede helft kon Leicester via Lookman op gelijke hoogte komen. Verder kwamen beide ploegen niet meer. De beslissing zal dus moeten vallen in Rome.