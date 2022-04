Het Team van de Week van de Champions League met Kevin De Bruyne (en 7 spelers van Liverpool)

Kevin De Bruyne staat opnieuw in het Team van de Week voor de Champions League. Naast hem staan er nog 2 spelers van Manchester City in het elftal. Opvallend: 7 spelers zijn van Liverpool.

De UEFA Champions League heeft zijn Ploeg van de Week bekend gemaakt. Kevin De Bruyne staat in hun elftal van de week na zijn goal en assist tegen Real Madrid.

In het elftal staan nog 2 ploegmaats van De Bruyne. Phil Foden en Bernardo Silva flankeren hem op het middenveld.

Opvallend: er staan 7 spelers van Liverpool in het team. Karim Benzema is de 11e speler in de ploeg.