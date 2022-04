Marc Degryse duidelijk over Origi: Te laat en "bij de haren getrokken"

Jürgen Klopp blijft met lof strooien over Divock Origi, maar volgens Marc Degryse mag je alles met een stevige portie zout nemen.

Jürgen Klopp stak afgelopen weekend nog maar eens de loftrompet op over Divock Origi. Hij noemde hem een spits van wereldklasse en zonder twijfel de beste afwerker van Liverpool.

“Dat is altijd zo geweest en iedereen zal dat bevestigen. Als je hem die dingen ziet doen op training… En vervolgens zit hij niet in het team door de kwaliteit van de andere spelers, dan kan ik begrijpen dat het moeilijk is voor hem”, zei Klopp nog.

Die anderen zijn inderdaad nog beter dan Origi. Een transfer naar AC Milan zou Origi speelminuten moeten opleveren, maar Marc Degryse is niet zeker dat dit zomaar gaat lukken.

“Het is wel een serieuze test voor hem om bij AC Milan de nummer één in de spits te worden”, zegt de analist bij VTM2. “Ik snap dat hij gelukkig is bij Liverpool. Hij won er prijzen, maar ik had in zijn plaats de club eerder verlaten. Dat Klopp hem de beste afwerker vindt van Liverpool, dat vind ik toch bij de haren getrokken.”