Na onheilspellende berichten over zijn dood reageert Raiola zelf: "Mijn gezondheidsstatus? Pissed off"

Donderdagmiddag waaiden vanuit Italiaanse media de geruchten binnen dat supermakelaar Mino Raiola op 54-jarige leeftijd zou zijn overleden. Dat blijkt echter niet te kloppen.

Tegenover NOS reageerde José Fortes Rodriguez, die nauw samenwerkt met Raiola, dat de makelaar niet overleden is. Niet veel later maakte Raiola op Twitter voorgoed een einde aan de speculaties. De reactie van de 54-jarige Nederlander laat weinig aan de verbeelding over.

"Huidige gezondheidsstatus voor moest u het zich afvragen: pissed off. Tweede keer in vier maanden tijd dat ik dood ben. Blijkbaar ben ik in staat om te verrijzen."