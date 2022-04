Wouter Vandenhaute schept duidelijkheid: "We moeten in het algemeen besparen"

RSC Anderlecht greep naast de beker, de vrouwenploeg pakte met de titel wel een prijs.

De damesploeg van paarswit heeft de titel beet na een 0-1-overwinning op het veld van eerste achtervolger OH Leuven. De kloof is onoverbrugbaar geworden.

Ook Wouter Vandenhaute was dolgelukkig met de prijs. “Wij willen de beste zijn. Ook bij de mannen, maar het zijn de vrouwen die nu tonen hoe het moet. We hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in vrouwenvoetbal”, vertelt hij aan Sporza.

De geruchten deden echter de ronde dat er fors zou bespaard worden op de vrouwenploeg, maar Vandenhaute zegt dat die informatie niet klopt.

“Iedereen weet dat we als club niet in de beste budgettaire situatie zitten. We moeten in het algemeen besparen. In die hele oefening keken we ook naar het vrouwenteam, maar uiteindelijk hebben we besloten dat de vrouwen buiten de besparingen vallen. We zullen de komende jaren blijven gaan voor vrouwenvoetbal.”