OFFICIEEL- Jonathan Hendrickx heeft nieuwe uitdaging beet nadat hij profvoetbal vaarwel zei: "Wilde absoluut blijven voetballen"

Eerder deze week maakte Lierse Kempenzonen bekend dat het lopende contract van Jonathan Hendrickx in onderling overleg werd ontbonden. De 28-jarige rechtsachter zette bewust een punt achter zijn profcarrière om zich te focussen op zijn vastgoedbedrijf.

Jonathan Hendrickx liet toen al uitschijnen dat hij wellicht in de lagere reeksen aan de slag zou gaan. Donderdagavond maakte Wezet bekend dat het de 28-jarige rechtsachter heeft kunnen overtuigen.

"Ik wilde absoluut blijven voetballen, want voetbal is mijn passie. Ik heb bewust gekozen voor deze ambitieuze club. Ik hoop dat ik deze jonge groep de nodige ervaring kan bijbrengen", klinkt het in een reactie van Jonathan Hendrickx op de website van Wezet.

Het ambitieuze Wezet, dat overigens een licentie voor 1B-voetbal verkreeg, komt dit seizoen niet meer in aanmerking voor de play-offs in Eerste Nationale. Op een speeldag voor het einde staat Wezet op een gedeelde achtste plaats.