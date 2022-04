Ex-speler van Anderlecht ziet Kevin De Bruyne als kanshebber voor de Gouden Bal

Kevin De Bruyne is bezig aan een fantastisch seizoen (15 goals en 12 assists) en lijkt veel fans te hebben. Kan de Rode Duivel de Gouden Bal winnen?

Samir Nasri, een voormalige speler van Manchester City en Anderlecht die acht wedstrijden voor paars en wit speelde, heeft zijn mening gegeven over de kanshebbers voor de volgende Gouden Bal. "Ik denk dat De Bruyne en Mané de grootste concurrenten zijn voor Benzema voor de Gouden Bal", zei de voormalige international van Frankrijk (41 caps).

Hij sprak ook over het seizoen van zijn landgenoot Kylian Mbappé: "Hij verloor bij de laatste 16 van de Champions League. Zelfs als hij uitzonderlijk en beslissend is voor PSG, denk ik dat hij niet in de running zal zijn."