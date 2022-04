Franky Van der Elst hoopt op de promotie van RWDM: "Het zou mooi zijn als ze kunnen terugkeren naar de hoogste klasse"

Vanavond vechten Seraing en RWDM het tussen elkaar uit wie het laatste ticket krijgt voor 1A volgend seizoen. Franky Van der Elst hoopt als ex-speler van de Brusselaars dat het RWDM wordt. "Als traditieclub zouden ze een echte meerwaarde zijn", laat hij aan Sporza weten.

Seraing en RWDM spelen in play-off 3 voor het laatste ticket in 1A voor volgend seizoen. Seraing ging in Molenbeek winnen met 0-1 en kan de beste papieren voorleggen. Ook Franky Van der Elst maakt de verplaatsing naar Seraing vanavond. Zijn carrière startte bij de Brusselaars en zijn hart klopt nog steeds voor hen.

"Als traditieclub vind ik RWDM een echte meerwaarde in 1A", laat hij weten aan Sporza. "En ook opnieuw 3 Brusselse clubs in de hoogste klasse. Dat is gewoon pure nostalgie."

"Het is wel spannend", weet Van der Elst. "De heenmatch eindigde wel op 0-1, maar alles is nog mogelijk."