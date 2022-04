Norwich City keert na een seizoen terug naar The Championship

Het verblijf van Norwich City in de Premier League was van korte duur. Na een 2-0 verlies bij Aston Villa is de degradatie een feit.

Ook Teemu Pukki, topschutter bij Norwich met 10 doelpunten, en Brandon Williams, een Manchester United-huurling, konden het tij niet keren. Na een 2-0 verlies van Aston Villa deze namiddag mogen The Canaries zich opmaken voor een nieuw seizoen in de Engelse tweede klasse. Ollie Watkins zette Villa 5 minuten voor de rust op voorsprong, Danny Ings veroordeelde met een doelpunt in de 93ste minuut Norwich definitief tot The Championship volgend seizoen.