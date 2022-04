Verlengt Seraing verblijf in 1A of krijgen we met RWDM drie Brusselse clubs in de hoogste afdeling van het Belgische voetbal?

Van erop of eronder gesproken, dat is vandaag voor Seraing en RWDM. Misschien wel de belangrijkste wedstrijd voor beide ploegen in enkele jaren tijd.

Dat Seraing niet rechtstreeks degradeert, noemen sommige analisten een verrassing. Velen hadden hen op voorhand al opgeschreven als laatste in 1A maar dat was zonder een abominabel Beerschot gerekend. Met Mikautadze en Maziz kon Seraing ook rekenen op een koningskoppel om u tegen te zeggen. De ene Metz-huurling was goed voor 9 doelputen, de andere voor 8 doelpunten en 9 assists.

In 1B was het moeilijk voorspellen welke twee ploegen de top 2 zouden bezetten. Westerlo zou zoals elk jaar heel dichtbij komen maar vaak lieten ze aan het einde van de competitie afweten. Maar vooral dat RWDM het haalde boven Waasland-Beveren en Deinze was een verrassing. Met huurlingen Kylian Hazard, Igor De Camaro en Obbi Oularé hebben ze in het aanvallend compartiment alleszins kwaliteit genoeg rondlopen.

In de heenwedstrijd won Seraing op het veld van RWDM dankzij Mikautadze. Maar een 0-1 voorsprong is nog niet genoeg om te kunnen spreken van een veilige positie. Het zal vanavond stuiven in het Stade du Pairay en u hoeft er hier bij Voetbalkrant.com niets van te missen.

