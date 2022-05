Axel Witsel is duidelijk over transfer: "Daar ga ik volgend jaar (nog) niet naar terug"

Het contract van Axel Witsel bij Borussia Dortmund loopt eind juni af en de ploeg liet al weten dat het niet verlengd wordt.

“We hebben te veel goals geslikt dit seizoen, dat moeten we verbeteren. Ik zeg nu wel 'wij', maar ik zal er zelf dan niet meer zijn. Komend seizoen ben ik weg”, vertelt hij aan de Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

“Ik ben erg blij dat ik hier vier jaar op het hoogste niveau heb kunnen spelen. Ik ben wel triest dat ik deze club verlaat want ik heb hier veel vrienden en had geweldige ploegmaats. Maar dat is nu eenmaal het leven van een voetballer.”

Naar de Jupiler Pro League komen is voor Witsel nog niet aan de orde. “Ik ga niet terug naar België. Nog niet”, klonk het.