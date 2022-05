Verliest Beerschot nog een belangrijke speler? Interesse voor spits vanuit thuisland

Gaat Beerschot straks tabula rasa houden? Joren Dom en Raphael Holzhauser (waarschijnlijk) vertrekken en ook een derde belangrijke speler kan straks zijn koffers pakken. Er is immers interesse voor spits Lawrence Shankland.

Shankland was dit seizoen goed voor vijf goals en vier assists. Niet overweldigend, maar hij werd vooral geloofd voor zijn inzet en had er ook wel wat meer kunnen maken. Vanuit zijn thuisland Schotland is er nu belangstelling van bekerfinalist Heart of Midlothian, schrijft Daily Record.

Robbie Nelson, de trainer van Hearts, is geen onbekende voor de 26-jarige aanvaller. Ze werkten eerder samen bij Dundee United. Shankland heeft wel nog een contract voor twee jaar, maar is ook een vrij dure vogel voor 1B.