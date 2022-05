📷 Mario Balotelli brengt emotioneel bericht na overlijden Mino Raiola

De dood van supermakelaar Mino Raiola beroert de hele voetbalwereld. Ook Mario Balotelli heeft gereageerd.

Mario Balotelli werkte jarenlang samen met Raiola. De twee noemden elkaar niet alleen zakenpartners, maar ook vrienden.

Balotelli deelde op Instagram een knappe foto met Raiola. “Je zal altijd bij me zijn in het leven en in het voetbal”, schrijft de Italiaanse voetballer die momenteel in Turkije speelt.

“Je hulp, advies, grappen en strategieën zullen altijd in mijn hoofd blijven. Ik hou van je en zal altijd van je houden als een tweede vader. Ik weet dat je van bovenaf altijd aanwezig zal zijn in ons leven. Goede reis Mino.”