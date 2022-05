Barcelona en Tottenham onderhandelen, maar speler heeft geen zin in transfer: "Barça is de club waarvoor ik altijd heb willen spelen"

Memphis Depay wil bij FC Barcelona blijven. Tottenham Hotspur toont concrete interesse. Maar heeft de speler in dit dossier ook effectief iets te zeggen?

Volgens de Spaanse media heeft Tottenham Hotspur zelfs al geïnformeerd naar de voorwaarden van Memphis Depay. Pittig detail: het contract van de Nederlander loopt medio 2023 af. Er moet dit seizoen dus een beslissing genomen worden.

Maar wat wil Barça? Depay komt de laatste weken steeds beter uit de verf, maar de financiële situatie kan er nu eenmaal voor zorgen dat de Catalaanse grootmacht bij een goed bod zomaar overstag gaat.

“Barcelona is de club waarvoor ik altijd heb willen spelen”, ligt de voorkeur van depay in SPORT vast. “Ik wil belangrijk zijn voor de club. Niet alleen dit seizoen, maar ook in de seizoenen die nog moeten komen.”