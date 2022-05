Beloften Standard zijn blij met de komst van 777 Partners: "De vorige directie twijfelde, we gingen van in de schaduw naar het licht"

De U21 van Standard hebben hun ticket voor 1B beet na een gelijkspel tegen Charleroi. Bij de beloftenploeg van de Rouches zien ze de komst van 777 Partners als een godsgeschenk.

De nieuwe eigenaars hebben al laten weten dat ze nog meer gaan inzetten op de Luikse jeugd. Dat die in 1B mogen aantreden is natuurlijk een bonus. De voormalige directie twijfelde immers nog om de beloften in 1B te laten uitkomen. "We wilden de club problemen bezorgen met goeie resultaten", lachte Geoffrey Valenne, trainer van Standard.

"Toen we wisten dat we konden rekenen op de steun van de nieuwe eigenaar gaf dat inderdaad een extra dimensie. We mochten onder andere twee keer in Sclessin spelen. We hadden er een beter zicht op, dat hadden we eerder niet. We gingen van in de schaduw naar het licht. Het gaf ons een boost en we mogen best trots zijn op wat we hebben bereikt."

Standard wil ook geen mal figuur slaan in 1B. "Wat gaat er veranderen? Het is een tweede profploeg die niet meer in het trainingscentrum zit en hetzelfde trainingsritme zal hebben als het eerste elftal. Vanaf volgend seizoen komt er ook een voltallige staf aan. We hebben ook spelers nodig die dit jonge team coachen in een herenkampioenschap. Het zal volgend seizoen een U23-team zijn en we zouden a priori één of zelfs twee spelers over 30 jaar kunnen hebben.

De afgelopen weken waren er wel berichten dat Will Still de beloften zou overnemen. "Ik heb een afspraak met de directie en we gaan deze week aan tafel zitten. We zullen zien of ik volgend seizoen nog aan het roer van de ploeg sta."