Entourage volgt in Noorwegen doorbraak van Arnstad: "Stress is hem vreemd, vertrouwen in Kompany en Verbeke"

De 18-jarige Kristian Arnstad lijkt voor zijn grote doorbraak te staan. Ook in zijn thuisland Noorwegen keken ze naar de wedstrijd tegen Club en zagen ze hem imponeren bij zijn eerste basisplek.

Op zaterdag kreeg Kristian een oproep via Facetime van vader Roar. Op dat moment wist Kristian al dat hij ging spelen. "Hij klonk enthousiast en kalm tegelijk", vertelt zijn vader aan Het Laatste Nieuws. "Ik zag dat hij er klaar voor was. Voor zijn leeftijd heeft hij toch al aardig wat wedstrijden geseeld. Niet enkel in de jeugd van Anderlecht, maar ook bij de nationale jeugdteams van Noorwegen."

Het was te kort dag om nog de trip naar België te maken, maar de familie Arnstad bekeek de wedstrijd op televisie. Kristian speelde zonder schroom. "Ik ken mijn zoon, hij is niet zo snel onder de indruk. Stress is hem vreemd en dat zag je ook op het veld. Hij is verkozen tot man van de match dus dat wil zeggen dat hij het goed gedaan heeft. Maar hij kan nog beter, daar ben ik van overtuigd."

Een vechter

"Van kleins af aan behoorde hij op technisch vlak tot de beteren", gaat Roar verder. "Maar meer nog dan zijn techniek bewonder ik zijn mentaliteit. Kristian is een vechter." Heeft de speler van paars-wit ook zelf een idool? "Kristian was als kleine jongen gek van Liverpool en Steven Gerrard."

De vraag is nu of Arnstad bij Anderlecht blijft. Roar kan nog niet heel veel over de onderhandelingen kwijt. "Wij hebben het volste vertrouwen in Vincent Kompany en Peter Verbeke. Ik wil liever niet ingaan op de inhoud van de gesprekken, maar ik ben ervan overtuigd dat we eruit zullen geraken."