Hoofdsponsor van Wolfsburg is niet tevreden over de prestaties van Bornauw en co

Herbert Diess van Volkswagen is niet spreken over de resultaten van Wolfsburg. Het autobedrijf is de hoofdsponsor van de ploeg van Sebastiaan Bornauw en Koen Casteels.

Wolfsburg staat momenteel slechts 13de in de stand en dat is Herbert Diess niet ontgaan. De topman van Volkswagen is dan ook niet te spreken over de resultaten van de ploeg waarin hij investeert. "Ik ben helemaal niet tevreden. We hebben een heel duur team en onze club hoort bij de best uitgeruste van het land. Ik vind de prestaties veel te zwak", is de zakenman duidelijk.

Wolfsburg gaf vorige zomer 76 miljoen euro uit aan nieuwe spelers. De duurste aankoop is Rode Duivel Sebastiaan Bornauw (13,5 miljoen). Ook trokken ze Aster Vranckx en Lucas Nmecha aan voor 8 miljoen euro elk. Dodi Lukébakio wordt dit seizoen gehuurd van Hertha Berlijn, maar de aanvaller telt slechts twee doelpunten in de Bundesliga.

Kapitein en Rode Duivel Koen Casteels speelt al sinds 2015 voor Wolfsburg en heeft de succesjaren van de ploeg gekend. Samen met Kevin De Bruyne pakte de doelman de beker van Duitsland in het seizoen 2014-2015.

Herbert Diess is wel tevreden over de resultaten van de vrouwenploeg en het Wolfburgs ijshockeyteam, eveneens eigendom van Volkswagen.