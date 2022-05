Opmerkelijke uitspraak van FIFA-voorzitter Gianni Infantino: "Er zijn maar drie mensen omgekomen bij het bouwen van de stadions in Qatar"

Tijdens een conferentie van het Milken Institute in Los Angeles deed FIFA-voorzitter Gianni Infantino een opmerkelijke uitspraak over de arbeidsomstandigheden waarin de stadions in Qatar zijn gebouwd. Zo zijn volgens hem de arbeidsomstandigheden serieus beter dan voordien.

"Laten we één ding niet vergeten als we het over dit onderwerp hebben: we hebben het over hard, moeilijk werk. Amerika is een land van immigratie. Mijn ouders zijn ook geëmigreerd van Italië naar Zwitserland, ook al was het niet zo ver, ’ zei de FIFA-voorzitter. "Als je iemand een baan geeft, zelfs als de omstandigheden erbarmelijk zijn, geef je hem waardigheid en trots. Het is geen liefdadigheid. Je geeft niet iets aan iemand in die persoon die zegt: oké, blijf waar je bent. Ik voel me goed omdat ik kan je iets geven."

"Er zijn drie mensen omgekomen bij het bouwen van de stadions voor het volgende WK. We onderzoeken deze problemen met externe organisaties", zei hij. Andere arbeiders "zijn misschien op andere locaties omgekomen, maar de FIFA is niet de politie van de wereld en is niet verantwoordelijk voor alles wat er in de wereld gebeurt", voegde hij eraan toe. "Maar dankzij de FIFA, dankzij het voetbal, konden we omgaan met de status van alle anderhalf miljoen arbeiders die in Qatar zijn."

Qatar, het gastland van het WK, wordt al jaren bekritiseerd vanwege de mensenrechtensituatie en de arbeidsomstandigheden van buitenlanders in het land.

Volgens het Britse dagblad The Guardian, wiens onderzoek in februari 2021 werd gepubliceerd, zijn er sinds 2010, het jaar waarin het WK 2022 werd uitgereikt, maar liefst 6.500 arbeiders omgekomen op de bouwplaatsen van de verschillende stadions.