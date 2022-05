Hoe pyro nog altijd tot in de stadions geraakt: "Er zijn altijd mensen die iets extra willen bijverdienen"

Pyrotechnisch materiaal is al jarenlang verboden in de Belgische voetbalstadions. Toch zien we quasi wekelijks Bengaals vuurwerk opduiken. In Het Nieuwsblad licht een hooligan, die anoniem wenst te blijven, een tip van de sluier.

"Er zit een heel systeem, netwerk en organisatie achter. Soms steken we materiaal in onze onderbroeken, maar dat is lang niet alles", stelt de man. "Soms laten we dat bewust vinden door de steward zodat ze denken: 'we hebben ze'. Maar tegen dat moment ligt onze echte voorraad dan al lang te wachten in het stadion."

"We zijn soms al een week of langer bezig om pyrotechnisch materiaal binnen te krijgen. Soms zijn er zelfs sponsors van een club die het binnensmokkelen. Al kan het ook zijn dat we een clubmedewerker of steward omkopen om een oogje dicht te knijpen. Er zijn altijd mensen die iets extra willen bijverdienen... Zo gaat dat ook met pyro", besluit de 48-jarige hooligan.