Joren Dom over zijn vertrek op het Kiel: "Geen enkel concreet voorstel van Beerschot na seizoen, maar in mijn hoofd was ik er al klaar mee"

Na vijf seizoenen trok Joren Dom (32) de deur achter zich dicht op het Kiel. De aanjager tekende een contract voor twee seizoenen bij OHL, waar hij met Marc Brys een oude bekende terugziet.

In Gazet Van Antwerpen geeft Dom meer tekst en uitleg bij zijn keuze om Beerschot te verlaten. "De voorbije twee seizoenen heb ik gemerkt dat ik het niveau van de Jupiler Pro League aankan. Bovendien deed de kans zich nu voor om andere oorden op te zoeken. Ten derde had ik het gevoel dat het voor mijn carrière niet opportuun was om te blijven, want er is bij Beerschot veel misgelopen."

"Op het veld van Union had ik het gevoel dat ik mijn laatste match voor Beerschot aan het spelen was. Best vreemd, want op dat moment was er nog geen concrete interesse voor mij. Met Beerschot heb ik na het einde van de competitie niet rond de tafel gezeten. Ik heb geen enkel concreet voorstel ontvangen."

"Maar in mijn hoofd was ik er klaar mee. Het helpt niet dat er op Beerschot nog zoveel onduidelijkheid heerst. Zo heeft het bestuur nog steeds geen budget opgemaakt... Veel andere spelers wachten nog op duidelijkheid", besluit Joren Dom.