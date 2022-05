Lemajic had het moeilijk: "Het raakte me... Nog voor ik arriveerde, was er al kritiek"

Darko Lemajic heeft altijd op de steun van Hein Vanhaezebrouck kunnen rekenen, maar het was zowat de enige die hem verdedigde. Hij moest heel wat kritiek verwerken sinds zijn komst naar AA Gent. En dat deed pijn...

Lemajic is niet echt populair te noemen. Zeker niet na zijn gemiste kansen. “Je probeert je af te sluiten van de negatieve commentaren, maar uiteindelijk bereiken die je toch”, vertelt Lemajic in HLN. “Het raakte me. Nog voor ik hier arriveerde, was er al kritiek. Ik kreeg via Instagram berichten van Gent-fans: ‘We don’t want you.’ Tijdens sommige wedstrijden werd ik uitgefloten. Dat was een lastige periode."

"Ik snap wel dat de supporters sceptisch waren. De club haalde mij vorige zomer bij het Letse RFS, terwijl Yaremchuk naar Benfica en eerder David naar Lille waren vertrokken. Ik wilde bewijzen dat ik het waard ben om hier te spelen. Maar ik wilde het té graag en legde mezelf te veel druk op. Daar worstelde ik mee. Geloof mij: ik heb kansen gemist waarvan ik het ook zelf amper kon geloven.”